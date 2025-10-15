پخش زنده
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی باید ضامن فعالیتهای توانمندسازی جامعه هدف باشد تا مسیر آینده بهسمت توسعه فعالیتهای پایدار، سکویی و اجتماعی هدایت شود و بهزیستی بتواند از حمایت صرف به توانمندسازی واقعی برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی در بازدید از صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی با قدردانی از آغاز بهکار و اقدامات اخیر این صندوق اظهار کرد: صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی از طرحهای تاسیسی مهم در ساختار بهزیستی است و میتواند ضریب نفوذ و اثربخشی برنامههای توانمندسازی را افزایش دهد و میخواهیم این صندوق حامی، پشتیبان و ضامن فعالیتهای توانمندسازی و فرصتآفرینی برای جامعه هدف باشد.
حسینی افزود: در چرخشهای ۱۳گانه سازمان بهزیستی، نخستین چرخش حرکت از پرداخت مستمری پردازی به سمت فرصتآفرینی و توانمندسازی است و صندوق نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارد و این صندوق در حقیقت پاشنه آشیل توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی است.
وی افزود: اگر صندوق نتواند با سه بخش اصلی تعامل مؤثر برقرار کند به اهداف خود نخواهد رسید؛ این سه بخش شامل دولت، نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام و بخش مردمی شامل سازمانهای مردمنهاد هستند. سازمان بهزیستی باید اجتماعی شود؛ یعنی جامعه بداند که هدف ما توانمندسازی و فرصتآفرینی برای افراد دارای معلولیت و مددجویان است.
ضرورت پیوند صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی با مراکز پشتیبان
حسینی با اشاره به لزوم حرکت بهسوی مشاغل پایدار، دسترسپذیر و فراگیر گفت: مشاغل ناپایدار نهتنها موجب استقلال مددجویان نمیشود بلکه ممکن است آنها را بدهکار کند. باید به سمت فعالیتهای اقتصادی در حوزه سالمندان، مشاغل سکویی و هنری برویم تا هم پایداری و هم تحققپذیری اشتغال تضمین شود.
وی، پیوند صندوق با سازمان آموزش فنی و حرفهای و مراکز پشتیبان شغلی را از الزامات موفقیت در حوزه مهارتآموزی و اشتغال پایدار دانست و تأکید کرد: صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی جایی برای خلق فرصتهای جدید است و میتواند نقطه تحول در توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف باشد چراکه افزایش فرصتهای شغلی و خدمات متنوع، پایداری اشتغال را بیشتر میکند.
اخذ شناسه حقوقی صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی
رئیس هیاتمدیره صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی نیز در این بازدید از اخذ شناسه حقوقی صندوق خبر داد و گفت: در گذشته امکان ثبت این شناسه فراهم نشده بود، اما اکنون بهصورت رسمی اخذ و ثبت شده است. همچنین کارگروههای تخصصی در حوزه آییننامه مالی و معاملاتی، راهبردی، ریسک و انتصابات تشکیل شده و تدوین سند راهبردی در دست انجام است.
مصطفی نظری افزود: در تلاش هستیم تا صندوق را بهعنوان اولین سازمان سکویی (پلتفرمی) در دولت جمهوری اسلامی معرفی کنیم تا با کاهش هزینههای ستادی و افزایش بهرهوری، خدمات نوین ارائه دهیم.
نظری از برگزاری جلسات با صندوق توسعه ملی، کمیته امداد و شهرداری تهران خبر داد و گفت: در حال مذاکره هستیم تا بخشی از پروژههای کوچکمقیاس شهرداری تهران مانند احداث جایگاههای سوخت را برای سرمایهگذاری مشترک و اشتغال مددجویان بهزیستی در اختیار صندوق قرار دهیم همچنین برنامه داریم تا مجمع خیرین اشتغال کشور، حامی مجمع خیرین اشتغال معلولان شود و شبکهای هماهنگ برای توسعه اشتغال در استانها ایجاد شود.
محمود رامشینی عضو هیاتمدیره صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی نیز در این دیدار گفت: پیوست اشتغال مخصوص افراد دارای معلولیت با محورهای پایداری، دسترسپذیری و فراگیری در دست تدوین است.
آغاز فرایند پرداخت تسهیلات به مددجویان
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی در این نشست اظهار داشت: دو مسئله اصلی در حوزه اشتغال مددجویان، یکی تضامین بانکی و دیگری پایداری شغلی است. اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته است. بانکها فرایند پرداخت تسهیلات را آغاز کردهاند و صندوق باید نقش فعالی در تأمین تضامین ایفا کند همچنین صندوق باید مدلهایی برای پایداری شغلی، بهویژه در طرحهای خوداشتغالی طراحی کند.
آرزو ذکاییفر افزود: در حال رایزنی با بنگاههای بزرگ اقتصادی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستیم تا تولیدات خرد و خانگی افراد دارای معلولیت بهویژه در حوزه صنایعدستی به شبکههای فروش و بازارچههای دائمی متصل شود. بررسیها نشان میدهد از میان مشاغل ایجادشده، بیش از ۶۰ هزار شغل پایدار بوده است.
علیرضا آنجلاسی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی از بازسازی ساختار صندوق و تکمیل هیاتمدیره خبر داد و گفت: طبق اساسنامه، سرمایه صندوق باید هزار میلیارد تومان باشد و در حال حاضر با ۲۰ میلیارد تومان آغاز کردهایم و در تلاشیم در بودجه ۱۴۵۰ این سرمایه را پایدار کنیم.