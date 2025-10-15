پخش زنده
امروز: -
پاسارگاد، مجموعهای از سازههای برجای مانده از دوران هخامنشی است که تلفیقی از هنر و دانش ایرانیان را در ۲ هزار و ۵۸۵ سال پیش روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این مجموعه ۱۰ اثر تاریخی شامل آرامگاه کوروش، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی، کاخ دروازه یا کاخ انسان بالدار، برج سنگی، تل تخت، آبراههای باغ شاهی، کاروانسرای مظفری و محوطه مقدس قرار دارد.
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعهای از سازههای باستانی برجای مانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان پاسارگاد در استان فارس قرار گرفته است.
این مجموعه در برگیرنده ساختمانهایی، چون آرامگاه کوروش بزرگ، پاسارگاد، باغ پادشاهی پاسارگاد، کاخ دروازه، پل، کاخ بارعام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آبنماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، ساختارهای دفاعی تل تخت، کاروانسرای مظفری، محوطه مقدس و تنگه بلاغی است.
این مجموعه، پنجمین مجموعه ثبت شده در فهرست آثار میراث جهانی در ایران است که در نشست یونسکو که در تیرماه سال ۱۳۸۳ در چین برگزار شد بهدلیل دارا بودن شاخصهای فراوان با صد در صد آرا در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
مجموعه جهانی پاسارگاد در همه ایام سال یکی از مقصدهای مهم گردشگران است.