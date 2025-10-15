پخش زنده
مشاور امور زنان و خانواده صدا و سیما: رسانه ملی با وجود تمام چالشهای فضای مجازی، همچنان اثرگذارترین ابزار فرهنگی کشور در تربیت، آموزش و هدایت نسل آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طاهره کلانکی با بیان اینکه نسل امروز از منطق تبعیت نمیکند بلکه از علاقه و سلیقه پیروی میکند، گفت: دانشآموزان امروز اثرگذاران آینده جامعه هستند و باید با زبان خودشان با آنها ارتباط برقرار کرد و رسانهها باید بدانند که نسل جدید هر چیزی را که بپسندد، میپذیرد، نه صرفاً آنچه به او گفته میشود.
وی افزود: در شرایطی که فضای مجازی در دست نسل جوان است، اثر رسانه ملی در عمق و استمرار پیام همچنان بیبدیل است؛ چون میتواند به کمک آموزش و پرورش و خانوادهها بیاید و مسیر تربیت را هموارتر کند.
کلانکی با اشاره به چالشهای تربیتی نسل جدید اظهار داشت: امروز با نسلی روبهرو هستیم که کمتر گفتوگو میکند، پاسخ کوتاه میدهد و کمتر میل به انتقال تجربه دارد و این نتیجه تربیت رسانههای غربی و کاهش مهارتهای تفکر و تعقل در میان نوجوانان است.
مشاور امور زنان و خانواده صدا و سیما تأکید کرد: باید رسانه، آموزش و خانواده دست به دست هم دهند تا مهارت تفکر، گفتوگو و هویتیابی در میان نسل جدید تقویت شود و آموزش باید نیازمحور، واقعگرایانه و متناسب با شرایط امروز جامعه باشد.
وی همچنین با اشاره به نقش بانوان در بازتولید هویت فرهنگی جامعه اظهار داشت: زنان ایرانی با روحیه ایثار، درایت و هنرمندی خود همواره ستون خانواده و جامعه بودهاند.
کلانکی افزود: اگر فضای تعاملی و تربیتی درست در خانواده حاکم شود، همان خانواده میتواند مردان و زنانی متعهد، مسئول و مؤثر برای جامعه تربیت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رسانه ملی را «رسانه مردم» توصیف کرد و گفت: رسانه در دوران دفاع مقدس به دلیل حضور و نقشآفرینی مردم در تولید و مخاطبسازی درخشید و امروز هم اگر مردم، بهویژه بانوان در کنار رسانه باشند، بسیاری از چالشهای فرهنگی و اجتماعی کشور قابل حل است.
مشاور امور بانوان صدا و سیما در پایان خاطرنشان کرد: با وجود هجمههای گسترده رسانهای جهانی، صدا و سیما با تکیه بر فرهنگ، ایمان و نگاه معنوی ملت ایران توانسته مسیر خود را حفظ کند و استمرار این مسیر نیازمند همدلی همه نهادها و حضور فعال زنان در عرصه فرهنگسازی است.