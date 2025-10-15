به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در پنجمین گردهمایی نخبگان وظیفه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور، نخبگان وظیفه از استان‌های مختلف کشور طرح‌ها و دیدگاه‌های نوآورانه خود را در حوزه‌های علمی و فرهنگی ارائه کردند.

سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این گردهمایی با بیان اینکه نگاه استکبار جهانی پیش از انقلاب اسلامی به ایران بهره‌بردارانه بود گفت: امروز به همت و تلاش جوانان توانمند و نخبه ایران قدرتمند است و دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با جمهوری اسلامی ناشی از قوی شدن ایران است؛ قدرتی که با هدایت رهبری و وحدت ملی، حضور مردم و نخبگان، شکل گرفته است.





مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان ، نیز مردمی‌بودن، دینداری و اعتماد‌به‌نفس را از ویژگی‌های برجسته نخبگان وظیفه دانست و گفت: این سرمایه‌های انسانی نقش مؤثری در ارتقای توان علمی و فرهنگی کشور دارند.

سرهنگ سپهدار نیک روش افزود: این رویداد فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های انسانی و انتقال تجربه میان استان‌هاست تا خدمت نظام وظیفه به میدان رشد و یادگیری تبدیل شود.