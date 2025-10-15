بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی ربانی در نشست نمایندگان کارگروههای متانول در پتروشیمی زاگرس گفت: یکی از موضوعات مهم و کلیدی در توسعه صنعت پتروشیمی دسترسی به خوراکهای مورد نیاز است که گاز به عنوان خوراک اولیه وارد این صنعت میشود.
وی در این نشست با هدف بررسی و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف گاز، افزود: واحدهای پتروشیمی کمتر از ۱۱ درصد گاز کشور را استفاده و ۹۰ درصد برق مصرفی خودشان را هم تولید میکنند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: صنعت پتروشیمی یک صنعت ارزش آفرین است که هرچه زنجیره ارزش در این صنعت کاملتر شود، گازی که به عنوان خوراک اولیه وارد این صنعت میشود، دهها برابر ارزش افزوده پیدا خواهد کرد.
وی گفت: امسال با اجرای ۸۴ طرح بهینهسازی برآورد میشود که ۲۶۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف محقق شود.
ربانی ادامه داد: پیش بینی ما این است که بتوانیم در برنامه ۵ ساله با اجرای طرحهای بهینه سازی در خارج از صنعت، معادل یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، گفت: این ارز در سامانه نیما تحت نظارت بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان کشور قرار میگیرد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به جمع آوری گازهای مشعل هم اشاره و اظهار کرد: ظرفیت قابل توجهی از مشعلهای غرب کارون، استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد مانند پالایشگاه بید بلند خلیج فارس و هویزه جذب شدهاند و در عسلویه هم به شرکتهای دانش بنیان در حوزه جمع آوری گازهای فلر واگذار شده است.
وی گفت: تلاش داریم برای طرحهایی که تاخیر دارند، با تامین مالی و رفع نیازها، سریع ترکار را به انجام برسانیم.
ربانی نقش رسانه و به ویژه صدا و سیما را در حوزه بهینه سازی انرژی بسیار موثر دانست و افزود: از آنجایی که بخش عمدهای از انرژی کشور به دلیل نبود آگاهی از وجود سرمایه تجدید ناپذیر به هدر میرود، رسانه میتواند نقش برجستهای داشته باشد.
وی همچنین رفع ناترازی انرژی و تامین خوراک پایدار صنایع را نیازمند همکاری همه بخشهای جامعه و تغییر رفتار مصرف کنندگان دانست.