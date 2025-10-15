پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به مشارکت بیش از ۷ هزار مؤدی مالیاتی در طرح نشاندار کردن مالیاتها گفت:مبلغ ۲۳۶ میلیارد تومان از این محل به طرحهای عمرانی استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمد رضایی گفت: اجرای موفق طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۴، آن را گامی مهم در مسیر مردمیسازی نظام مالیاتی کشور کرده و مؤدیان با انتخاب محل هزینهکرد مالیات خود، نقش مستقیم و مؤثری در توسعه زیرساختهای استان ایفا کردهاند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به تنوع طرحهای عمرانی مشمول این طرح افزود: ۱۳ پروژه در حوزههای مختلف تعریف شده که از این میان، دو طرح تکمیل مرکز جامع سرطان قم و احداث هنرستان فنی و حرفهای بهطور کامل تأمین اعتبار شدهاند.