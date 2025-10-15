دولت انگلیس در تازه‌ترین بسته تحریمی خود علیه روسیه، دو شرکت بزرگ نفتی «روس‌نفت» و «لوک‌اویل» را به‌همراه ده‌ها نفتکش، پایانه و شرکت وابسته در کشور‌های ثالث هدف قرار داد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه و دارایی انگلیس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این اقدام بخشی از بسته ۹۰ تحریمی جدید است که «در راستای قطع جریان درآمد‌های نفتی روسیه» وضع شده است. این بسته همچنین شامل تحریم ۴۴ نفتکش از ناوگان موسوم به «ناوگان سایه»، چهار پایانه نفتی در چین، شرکت هندی «نایارا انرژی» و هشت کشتی ویژه حمل گاز طبیعی مایع (LNG) است.

ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس، در این بیانیه ادعا کرد که تحریم‌ها «در راستای افزایش فشار بر ولادیمیر پوتین و قطع منابع مالی جنگ او» اعمال می‌شود و افزود: «اروپا و انگلیس در کنار هم ماشین جنگی پوتین را هدف قرار می‌دهند و تا زمانی که او از جنگ دست نکشد، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.» او در ادامه مدعی شد که این اقدامات گامی به‌سوی «صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین» است.

ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس نیز که هم‌زمان در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن حضور دارد، تحریم‌ها را «قوی‌ترین پیام لندن به مسکو» توصیف کرد و گفت: «نفت روسیه از بازار حذف می‌شود و ما تمامی کسانی را که در تأمین مالی تجاوز غیرقانونی روسیه نقش دارند، پاسخگو خواهیم کرد.»

به‌موجب این تصمیم، دولت انگلیس واردات محصولات نفتی پالایش‌شده از منشأ روسی را حتی در صورت فرآوری در کشور‌های ثالث ممنوع کرده است. هدف از این اقدام، جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از طریق صادرات غیرمستقیم اعلام شده است. در همین چارچوب، لندن همچنین شماری از شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات الکترونیکی برای پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه را که در کشور‌هایی از جمله ترکیه، تایلند، هند، چین و سنگاپور فعالیت دارند، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادره، ارزش دارایی‌های روسی مسدودشده در انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون به بیش از ۳۷ میلیارد پوند رسیده است. انتشار این آمار هم‌زمان با آغاز «هفته انرژی روسیه» در مسکو، از سوی رسانه‌های انگلیسی اقدامی نمادین برای تضعیف نمایش قدرت انرژی روسیه توصیف شده است.

تحلیلگران معتقدند بسته جدید تحریم‌ها بیش از آنکه تأثیر عملی بر درآمد‌های نفتی روسیه داشته باشد، اقدامی تبلیغاتی برای نمایش نقش فعال لندن در جبهه تحریم‌های غرب است. روس‌نفت و لوک‌اویل پیش‌تر نیز به‌دلیل محدودیت‌های بانکی و مالی قادر به تعامل مستقیم با بازار‌های غربی نبودند و تحریم آنها عملاً جنبه سیاسی دارد.

گفتنی است، جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامی ناتو شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.

طی این مدت، کشور‌های عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده‌اند و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند.