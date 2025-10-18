نیمه نخست امسال، ۷۱ هزار تن کالا از گمرک زنجان صادر و ۲۶۳ هزار تن کالا و مواد اولیه وارد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: نیمه نخست امسال ۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۹ میلیون دلار از گمرک این استان به ۲۲ کشور صادر شد.

گنج‌خانلو با بیان اینکه این میزان صادرات توسط ۶۷ واحد تولیدی و صنعتی استان انجام شده است افزود:عمده کالا‌های صادراتی استان شامل شمش روی، ترانسفورماتور، مقاطع فلزی، کاغذ فلوتینگ، اسید سولفونیک، لبنیات، خرما و کشمش بوده و بیشترین صادرات به کشور‌های ترکیه، عراق و ترکمنستان انجام شده است.

وی گفت: در بخش واردات موقت نیز حدود ۱۴۳ هزار تن ماده معدنی روی و سرب به ارزش ۴۳ میلیون دلار وارد شده که پس از پردازش، به شمش روی و سرب تبدیل و صادر می‌شود؛ این اقدام نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه صنایع مرتبط داشته است.

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: همچنین واردات قطعی کالا از طریق گمرک این استان شامل ۱۲۰ هزار تن به ارزش تقریبی ۲۱۸ میلیون دلار بود که شامل ماشین‌آلات خط تولید و انواع مواد اولیه از جمله خمیر چوب، پودر جاذب، توتون و نخ‌های پلی‌آمید، پلی‌استر و پنبه است.

گنج خانلو افزود: این کالا‌ها از ۲۱ کشور جهان و توسط ۶۱ واحد تولیدی وارد شدند که کشور‌های ترکیه، امارات، سوئیس و آلمان در صدر مبادی وارداتی قرار دارند.

وی افزود: طی نیمه نخست امسال در راستای بررسی مشکلات گمرکی واحد‌های تولیدی، بازدید‌هایی از چند واحد صنعتی انجام شد و اقدامات لازم جهت رفع مسائل مرتبط در محل کارخانه صورت گرفت.