به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدا، فرماندهان سپاه شاهین دژ و تکاب، مسولان شهری، مردم نجیب شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان اجلاسیه نهایی و یادواره ۴۵۳ شهید شهرستان تکاب برگزار شد.

سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی گفت: مردم بصیر ایران اسلامی هوشیارانه مسائل جهانی را دنبال می‌کنند و لحظه‌ای از آرمان‌ها و اصول خود عقب نخواهند نشست.

فرمانده سپاه شهدای استان گفت: رهبری معظم انقلاب بعنوان رکن اصلی این نظام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را مدبرانه مدیریت فرموده و با تدابیر حکمیانه خویش نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تنها رژیم غاصب صهیونیستی دشمن ما نبود بلکه اعتلافی با سرکردگی آمریکای جنایتکار علیه ایران اسلامی به میدان آمده بودند.

فرمانده سپاه شهدای استان افرود: دشمنان آمده بودند تا کار نظام و ملت ما را تمام کنند، اما همزمان با شروع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در گرداب انسجام ملی و رهبری حکمیانه این نظام رو‌به‌رو شدند.

وی گفت: شهدا ولی نعمتان جامعه ما هستند و قدر شناسی شما مردم نجیبب شهرستان نشأت گرفته از تأثیر نورانی شهدا بر جامعه شهری تکاب و پیوند عمیق این ملت با شهداست.

فرمانده سپاه شهدا گفت: امتداد راه نورانی شهدا و ادامه آن رسالت خطیر با خون این ملت عجین شده و امروز قدرشناسی بزرگوارانه شما نشان از عمق علاقه و پیوندتان با راه شهدا و آرمان نظام و بیعت با رهبری دارد.

در پایان نشان و تندیس اجلاسیه نهایی یادواره ۴۵۳ شهید شهرستان رونمایی شد.