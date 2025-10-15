بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار استاندار بوشهر با یادآوری جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مردم ایران در برابر چشم جهانیان با حفظ انسجام و اتحاد، الگویی از مقاومت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و همین وحدت، یکی از پایههای اصلی پیروزی کشور بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها در خدمت رژیم صهیونیستی بودند، گفت: دشمنان امید داشتند ملت ایران دچار تفرقه و بیاعتمادی شود، اما برخلاف تصور آنان، امنیت و آرامش در جامعه برقرار ماند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، افزود: دشمنان میکوشیدند نارضایتیهای موجود را در جامعه بازتاب دهند تا با یک جرقه، وحدت ملی را از بین ببرند؛ اما مردم ایران برخلاف خواست آنان با ایستادگی و بصیرت، پاسخ قاطعانهای به دشمن دادند و نقشههای آنان را خنثی کردند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش رسانهها و نیروهای مسلح در حفظ انسجام جامعه گفت: اتحاد مردم در کنار عملکرد مطلوب رسانهها و به ویژه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اقدامات مؤثر نیروهای مسلح موجب شد در این جنگ پیروز شویم.
نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران کشور، تصریح کرد: مسئولان باید قدردان نعمت خدمت به مردمی باشند که در روزهای سخت همواره در صحنه حاضر میشوند و از کشور دفاع میکنند.
آیتالله حسینی بوشهری گفت: مدیران باید نقاط قوت و ظرفیتهای بالقوه استانها را شناسایی نمایند و با بهرهگیری از نخبگان و جوانان، زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم کنند.
وی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه، افزود: در حالیکه دشمنان میکوشیدند کشور را دچار تزلزل کنند، رهبر معظم انقلاب در فاصله کوتاهی فرماندهان شهید را جایگزین کردند و با مدیریت فرماندهان جدید، اجازه داده نشد تا در روند امور خللی ایجاد شود
آیتالله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پاسخگویی مدیران به مردم تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با روی گشاده با مردم برخورد کنند، موانع اداری را کاهش دهند و در صورت نیاز، برای تسهیل امور، در قوانین بازنگری کنند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، مردم در معیشت خود دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراین مدیران باید نسبت به نظارت و رفع دغدغههای معیشتی مردم اهتمام ویژه داشته باشند.
وی با تاکید به لزوم اجرای برنامههای سفر رئیسجمهور و تحقق برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: امیدواریم این برنامهها هرچه سریعتر عملیاتی شود.