از دهیار و مادر موفق روستای ساریجالوی تکاب در همایش روز جهانی زنان روستایی و عشایر کشور تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری که همزمان با تاریخ ۲۲ مهرماه و روز جهانی غذا برگزار شد، خانم فریده چرخی ساریجالو، بانوی کارآفرین برجسته از روستای ساریجالو شهرستان تکاب، بهعنوان یکی از نمونههای موفق و منتخب کشور مورد تجلیل قرار گرفت.
این همایش ملی با هدف تأکید بر نقش بیبدیل زنان روستایی و عشایری در محورهای حیاتی تولید، اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور، با حضور مقامات عالیرتبه کشوری از جمله معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
خانم چرخی به دلیل فعالیتهای مجدانه و مؤثر خود در حوزه تولید، بهویژه در عرصه گیاهان دارویی و تولید میوه خشک، که توانسته است زمینهساز اشتغال و کارآفرینی پایدار نیز شود، شایسته تقدیر شناخته شد.
این مادر فداکار با مدیریت هوشمندانه، نه تنها کسبوکار تولیدی خود را اداره میکند، بلکه همزمان مسئولیت دهیاری روستای ساریجالو را نیز برعهده دارد.
در این آیین باشکوه، با اهدای لوح تقدیر و تندیس، از تلاشهای این بانوی تکابی در عرصه خدمت، تولید و توسعه اقتصاد محلی قدردانی شد.
فرماندار تکاب ضمن تبریک این افتخار ملی به جامعه زنان شهرستان، بر لزوم حمایت همهجانبه از کارآفرینان و الگوهای موفق بومی جهت توسعه و پیشرفت مناطق روستایی تأکید کرد.