سومین بیمارستان نیشابور در اواسط آبان ماه، در مراسمی با حضور مقامات کشوری و استانی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه این بیمارستان هم اینک ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: برای راه‌اندازی کامل بیمارستان با ۱۷۵ تخت، به حدود ۵۰۰ نفر نیروی انسانی نیاز داریم.

دوست‌پرست اظهار کرد: طبق مجوز‌های صادر شده، تاکنون حدود ۳۰۰ نفر جذب شده‌اند که ۱۲۲ نفر از بیمارستان‌های حکیم و ۲۲ بهمن تغییر پست داده و ۱۲۸ نفر هم در آزمون استخدامی جذب بیمارستان سوم شده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر در رشته پرستاری هستند و حتی در رشته‌های تخصصی مثل پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی نیرو جذب شده است، در حالی که زیرساخت‌های این بخش‌ها هنوز کامل نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تاکید کرد: هم اینک با حدود ۱۵۰ نفر نیروی انسانی، بخشی از بیمارستان قابل بهره‌برداری است ولی تا تامین نیروی کامل حداقل ۳۰۰ نفر دیگر فاصله داریم.

دوست‌پرست به پیشرفت تجهیزات و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی مثل رادیولوژی، اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه، بخش مراقبت ویژه و قلب آماده بهره‌برداری هستند، اما به دلیل حساسیت بیماران قلبی، بخش‌های بستری با احتیاط افتتاح می‌شوند.

به گفته او، همچنین بخش شیمی‌درمانی طی همکاری با مرکز تخصصی سرطان در ضلع شمال شرقی بیمارستان راه‌اندازی خواهد شد و همهزیرساخت‌ها برای خدمات‌دهی به بیماران آماده است.

این مسئول در خصوص تغییر نام بیمارستان سوم نیشابور اظهار داشت: نام بیمارستان توسط دانشگاه تعیین نمی‌شود و این موضوع بر عهده شورای فرهنگ عمومی شهرستان، شورای تامین و نهاد‌های مرتبط است.

او یادآور شد: در سال گذشته فرماندار شهرستان پیشنهادی برای تغییر نام بیمارستان به نام «شهید رئیسی» ارائه کردند که این موضوع در حد پیشنهاد باقی ماند و مراحل رسمی آن طی نشد.

وی تاکید کرد: وزارتخانه اعلام کرده است تا زمان صدور پروانه بهره‌برداری، تغییر نام بیمارستان امکان‌پذیر نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور افزود: ما در دانشگاه هیچ دخالتی در انتخاب یا تغییر نام بیمارستان نداریم و اجازه نمی‌دهیم همکارانمان وارد این مسائل شوند؛ نام نهایی بیمارستان بر اساس نظر شورای تامین و فرمانداری اعلام خواهد شد و ما از این موضوع حمایت می‌کنیم.