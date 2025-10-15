به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار سلماس ضمن تشریح مصوبات کارگروه آرد و نان، بر لزوم تجهیز نانوایی‌ها به سیستم دوگانه‌سوز (برق و سوخت دوم) تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال بروز قطعی برق یا کمبود سوخت در فصول سرد، ضروری است نانوایی‌ها به موتور برق و سیستم‌های جایگزین مجهز شوند تا خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

در ادامه، کارشناسان مربوطه توضیحاتی درباره نحوه اجرای طرح، نوع تجهیزات مورد نیاز و تسهیلات بانکی با نرخ ۲۳ درصد در نظر گرفته‌شده برای اجرای آن ارائه کردند.

همچنین نمایندگان بانک‌های عامل اعلام کردند که پرداخت تسهیلات به متقاضیان در چارچوب طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها انجام خواهد شد.

فرماندار سلماس در پایان با قدردانی از همکاری نانوایان، تسریع در اجرای این طرح را خواستار شد و تأکید کرد: اجرای کامل طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها تا پایان آبان‌ماه از اولویت‌های اصلی شهرستان است و روند کار به‌صورت مستمر پیگیری خواهد شد.