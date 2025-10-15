شهروند خبرنگار
کد خبر:
۵۵۹۷۶۷۲
تاریخ انتشار:
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۰
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
۲۳ مهر در تقویم جهانی به نام روز عصای سفید ثبت شد
روزی که میتواند فراتر از یک نام باشد و به شناخت بهتر جامعه از قشر نابینایان و کمبینایان منجر شود.
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
