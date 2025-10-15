فریدون بابایی‌اقدم عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و هیئت همراه با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با تأکید بر اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های بازآفرینی شهری در ارومیه، گفت: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در رابطه با توسعه شهری و توجه بیش‌ازپیش به این مساله اهتمام ویژه داشته باشند.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، افزود: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری با محوریت مردم و با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری‌ها، ضمن ارتقای زیرساخت‌های شهری، زمینه را برای رونق اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌سازد.

عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: ارومیه به‌عنوان یکی از شهر‌های هدف بازآفرینی، ظرفیت‌های بالایی در حوزه نوسازی محلات فرسوده دارد و این شرکت آمادگی دارد در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک، از اجرای طرح‌های شهری در این استان حمایت کند.

در این دیدار، طرفین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام بازآفرینی شهری، استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و تعامل بیشتر با شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری تأکید کردند.