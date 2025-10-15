پخش زنده
نخستین جشنواره میگو فردا پنجشنبه ۲۴ مهرماه در پارک ساحلی درگهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای شیلاتی جزیره، ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و حمایت از صیادان و فعالان صنایع غذایی دریایی ساعت ۱۷ فردا ۲۴ مهر ماه در پارک ساحلی درگهان برگزار خواهد شد.
پخت غذاهای محلی، آموزش آشپزی با میگو، فروش میگو با تخفیف ویژه، نقاشی و سرگرمی ویژه کودکان، اجرای موسیقی سنتی عود، نمایشگاه عکس درگهان و تقدیر از قهرمانان واقعی دریا از جمله برنامههای این جشنواره است.