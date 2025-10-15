پخش زنده
دوچرخهسوار نوجوان جهرمی در المپیاد استعدادهای برتر کشور شرکت کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات دوچرخهسواری شهرستان جهرم گفت : مسابقات استعدادیابی دوچرخهسواری استان فارس، در دو ماده ۲۰۰متر سرعت و ۲ کیلومتر استقامت، در دو بخش دختران و پسران، در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال در شیراز برگزار شد.
معصوم نیایفرد افزود : کسرا سیدزاده، یاسین قناعتیان، محمد صالح ناسک، محمدطاها معتضدیان، امیر عباس افراشته فرد و پوریا راستگو فرد بهعنوان نفرات منتخب شهرستان جهرم در رقابت استانی حضور داشتند و در پایان این رقابتها امیرعباس افراشته فرد جواز حضور در تیم سه نفره استان فارس در المپیاد کشوری را کسب کرد.
او ادامه داد : نفرات منتخب مسابقات استعدادیابی، به المپیاد استعدادهای برتر کشور که در تبریز برگزار میشود اعزام خواهند شد.
رئیس هیات دوچرخهسواری شهرستان جهرم بیان کرد : مسابقات دوچرخهسواری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در دو بخش دختران ۲۵ و ۲۶ مهرماه و پسران از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار میشود.