شورای حل اختلاف و هیئت صلح در خانه صنعت معدن و تجارت استان قم با هدف تسریع در حل مشکلات صنعتگران افتتاح شد.

افتتاح شورای حل اختلاف و هیئت صلح در خانه صنعت معدن و تجارت استان قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس دادگستری استان قم در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف و هیئت صلح در خانه صنعت معدن و تجارت استان قم با اشاره به اینکه این شورا در راستای حمایت از تولید و شعار سال راه‌اندازی شده است گفت :هدف اصلی این مجموعه تسریع در حل مشکلات صنعتگران است.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود:از این پس صنعتگران قمی می‌توانند دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه‌های مختلف را در این مجموعه حل و فصل نموده و مراجعات غیر ضروری به دادگاه‌ها خودداری نمایند.

خانه صنعت معدن و تجارت استان قم متشکل از ۲۲ انجمن تخصصی در رشته‌های مختلف است که بیش از ۲۵۰۰ نفر عضو دارد.

مجموعه شورای حل اختلاف و هیئت صلح خانه صنعت معدن تجارت استان قم در خیابان ۱۵ خرداد واقع شده است.