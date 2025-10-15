پخش زنده
شورای حل اختلاف و هیئت صلح در خانه صنعت معدن و تجارت استان قم با هدف تسریع در حل مشکلات صنعتگران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس دادگستری استان قم در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف و هیئت صلح در خانه صنعت معدن و تجارت استان قم با اشاره به اینکه این شورا در راستای حمایت از تولید و شعار سال راهاندازی شده است گفت :هدف اصلی این مجموعه تسریع در حل مشکلات صنعتگران است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود:از این پس صنعتگران قمی میتوانند دغدغهها و مشکلات خود در حوزههای مختلف را در این مجموعه حل و فصل نموده و مراجعات غیر ضروری به دادگاهها خودداری نمایند.