برگزاری جلسه هماهنگی سرمایهگذاری در بازارچه مرزی کیله سردشت
جلسه هماهنگی سرمایهگذاری در بازارچه مرزی کیله سردشت صبح امروز به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت بازارچههای مرزی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی، خواستار تسریع در آمادهسازی زیرساختها و رفع موانع اداری برای جذب سرمایهگذاران شد.
در این جلسه آخرین وضعیت زیرساختهای بازارچه مرزی کیله، ظرفیتهای سرمایهگذاری، موانع موجود و راهکارهای تسهیل فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در زمینه تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی اتخاذ شد.