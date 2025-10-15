جلسه هماهنگی سرمایه‌گذاری در بازارچه مرزی کیله سردشت صبح امروز به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت بازارچه‌های مرزی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی، خواستار تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع اداری برای جذب سرمایه‌گذاران شد.

در این جلسه آخرین وضعیت زیرساخت‌های بازارچه مرزی کیله، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، موانع موجود و راهکار‌های تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در زمینه تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اتخاذ شد.