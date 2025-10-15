به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دیدار رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ماکو و هیئت همراه با فرماندار ماکو، مسائل مرتبط با حوزه‌های امور اراضی، آب و خاک، توزیع نهاده‌های کشاورزی و وضعیت بازار مرغ مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تحول در الگوی کشت و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تأکید شد.

در این دیدار، شهلا تاج‌فر فرماندار شهرستان ماکو ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی، اظهار داشت: امروز ضرورت دارد الگوی کشت در شهرستان بازنگری و به‌روز شود تا با شرایط اقلیمی و منابع آب موجود سازگار باشد لذا تغییر در نگرش تولید و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

وی با اشاره به وضعیت آبیاری در شهرستان افزود: از مجموع حدود هفت هزار هکتار اراضی کشاورزی، تنها ۶۰۰ هکتار دارای سیستم آبیاری مکانیزه است که توسعه این بخش در دستور کار فرمانداری قرار دارد و با هماهنگی جهاد کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، این روند با جدیت پیگیری خواهد شد.

امینی رئیس جهاد کشاورزی ماکو نیز در این دیدار با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر بازار، گفت: کمبود مرغ در هفته‌های اخیر سبب نارضایتی‌هایی در سطح شهر شد و نبود میدان تره‌بار که وظیفه ایجاد آن بر عهده شهرداری است، مشکلاتی را در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

وی افزود: در حوزه‌های امور اراضی، آب و خاک و توزیع نهاده‌های کشاورزی نیز اقداماتی در حال انجام است، اما نیاز به هم‌افزایی و همکاری بیشتر دستگاه‌ها وجود دارد تا توسعه کشاورزی شهرستان به شکل هدفمندتری دنبال شود.