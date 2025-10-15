فرماندار شهرستان ماکو در دیدار فرمانده انتظامی و هیئت همراه، با وی بر نقش بنیادین امنیت در جذب سرمایه‌گذاری و تبدیل ماکو به شهری توریست‌پذیر و هاب سرمایه گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این دیدار، شهلا تاج‌فر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت عمومی، اظهار داشت: اولین مؤلفه جذب سرمایه‌گذاری، امنیت است و این عامل حتی از زیرساخت‌های فیزیکی نیز اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سرمایه‌گذار در جایی حضور می‌یابد که احساس آرامش، ثبات و آینده‌ای مطمئن وجود داشته باشد

وی با تأکید بر ضرورت تقویت احساس امنیت در میان مردم افزود: این احساس باید در دل مردم نهادینه شود که ماکو در تمامی ابعاد، از امنیت اجتماعی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و مرزی، شهری امن و قابل اعتماد است

فرماندار ماکو در ادامه گفت: ماکو با برخورداری از ظرفیت‌های جغرافیایی و موقعیت مرزی خود می‌تواند به شهری توریست‌پذیر و هاب سرمایه گذاری تبدیل شود و تحقق این هدف در گرو هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مردم است

در پایان این دیدار، فرمانده انتظامی شهرستان ماکو نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های انتظامی در راستای ارتقای امنیت و پیشگیری از جرائم ارائه داد و بر آمادگی کامل مجموعه انتظامی برای همکاری با فرمانداری و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد