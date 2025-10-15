پخش زنده
معاون میراث فرهنگی استان بوشهر با مدیرکل موزههای کشور دیدار کرد و بر تسریع در روند تکمیل، توسعه، مرمت و بهسازی موزههای استان بوشهر تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دیدار امروز معاون میراث فرهنگی استان بوشهر با مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور ، با هدف بررسی وضعیت موجود موزههای استان بوشهر و برنامهریزی برای ارتقای جایگاه آنها برگزار شد.
لیلا خسروی مدیرکل موزههای کشور در این دیدار بر اهمیت نقش موزهها در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت استانها تأکید کرد و گفت : تکمیل موزههای نیمهتمام، ساماندهی فضاهای موزهای و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی از اولویتهای وزارتخانه است و تلاش می شود با همکاری استانها، جایگاه موزههای منطقهای و تخصصی را بیش از پیش تقویت کنیم.
معاون میراثفرهنگی استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کمنظیر استان گفت: بوشهر با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند و پیشینهای غنی، نیازمند توسعه زیرساختهای موزهای متناسب با جایگاه فرهنگی خود است. در این راستا، مرمت و بهسازی موزههای موجود، تکمیل طرح های نیمهتمام، افزایش تعداد موزههای محلی و تخصصی، و همچنین پیگیری برای صدور مجوز موزههای جدید از اولویتهای کاری ماست.
ماهینی افزود: در کنار توسعه فیزیکی موزهها، برنامهریزی برای بهروزرسانی شیوههای نمایش آثار، آموزش نیروهای تخصصی، و گسترش همکاری با بخش خصوصی و نهادهای محلی نیز در دستور کار قرار دارد تا موزههای استان به پایگاههای پویا برای حفظ میراث و جذب گردشگران فرهنگی تبدیل شوند.
وی با قدردانی از حمایتهای مدیرکل موزههای وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، شاهد جهشی چشمگیر در حوزه موزهداری و معرفی میراث فرهنگی استان بوشهر باشیم.