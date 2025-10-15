به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان عصر امروز از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.

این تمرین با محوریت کار با وزنه، تمرینات قدرتی و حرکات کششی زیر نظر کادر تیم برگزار شد.

هدف از این تمرین حفظ آمادگی بدنی و آماده سازی بازیکنان پیش از اولین دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی فوتسال روسیه است.

همچنین صبح امروز نیز کادر فنی با نمایش فیلم‌های مختلف به آنالیز و اجرای برنامه‌های مد نظر خود مخصوصا تمرین flyer goalkeeper پرداختند.

در ادامه جلسه آنالیز ملی پوشان بازی ذهنی که متمرکز بر افزایش اعتماد و همبستگی تیمی بود، را انجام دادند.

گفتنی است، نخستین دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه فردا پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.