تمرین ملی پوشان فوتسال بانوان برای دیدار با روسیه
ملی پوشان فوتسال بانوان کشورمان زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.
این تمرین با محوریت کار با وزنه، تمرینات قدرتی و حرکات کششی زیر نظر کادر تیم برگزار شد.
هدف از این تمرین حفظ آمادگی بدنی و آماده سازی بازیکنان پیش از اولین دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی فوتسال روسیه است.
همچنین صبح امروز نیز کادر فنی با نمایش فیلمهای مختلف به آنالیز و اجرای برنامههای مد نظر خود مخصوصا تمرین flyer goalkeeper پرداختند.
در ادامه جلسه آنالیز ملی پوشان بازی ذهنی که متمرکز بر افزایش اعتماد و همبستگی تیمی بود، را انجام دادند.
گفتنی است، نخستین دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه فردا پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی و ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران برگزار میشود.