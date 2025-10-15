واکنش گسترده کاربران به دیدار ترامپ با سران اروپا در شرمالشیخ
دیدار دونالد ترامپ با سران اروپایی در شرم الشیخ بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت و کاربران به تحلیل مواضع طرفین پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نزدیک به دو سال از ایستادگی کودکان غزه در برابر ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی میگذرد، همانجا که غیرت، جای ترس را گرفت و مقاومت، معنای تازهای یافت.
حالا در شرمالشیخ، همانهایی که روزی تماشاگر بودند، زیر سایه پرچم آمریکا، برای عکس یادگاری با ترامپ گرد هم آمدهاند.
ترامپی که اجلاس شرم الشیخ را تبدیل به یک نمایش بزرگ برای تحقیر سران کشورهای شرکت کننده خصوصا سران کشورهای عربی و برخی از کشورهای غربی قرار داد.
اما در این سوی ماجرا ایران کشوری که عزتش را با دعوتنامه عوض نمیکند، با پیش بینی دقیق از اهداف پشت پرده این نشست از شرکت در اجلاس شرم الشیخ خودداری کرد.
در فضای مجازی نیز کاربران از عزت همیشگی ایران نوشتند.
اجلاس تمام شد، عکس یادگاری ثبت شد، اما در قاب تاریخ آنکه رفت تحقیر شد و آنکه نرفت مانند ایران عزتمند ماند.