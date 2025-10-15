ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید برق حرارتی استان‌های فارس و بوشهر با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در شیراز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این نشست مدیران نیروگاه‌ها مسائل و مشکلات خود را با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در میان گذاشتند.

بیشتر این مشکلات پیرامون کمبود بودجه و فرسودگی نیروگاه‌های حرارتی در دو استان فارس و بوشهر بود.

در مجموع در فارس و بوشهر ۹ نیروگاه حرارتی دولتی و خصوصی و دو نیروگاه حرارتی صنعتی وجود دارد که این نیروگاه‌ها سالانه ۷ هزار مگاوات برق تولید می‌شود.

حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس در این نشست از رفع مشکلات نیروگاه‌های حرارتی خبر داد.

رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی از مدیران نیروگاه‌های حرارتی خواست مسائل و مشکلات را با هدف مصوب شدن قوانین پشتیبانی از این نیروگاه‌ها به کمیسیون انرژی مجلس ارائه کنند.

معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی وزارت نیرو هم در این نشست گفت: با افزایش مصرف خارج از چارچوب و استاندارد مخالف هستیم چرا که ایرانیان از بسیاری مردم جهان برق و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.

اسکندری افزود: به طور مثال در کشور ترکیه که به لحاظ جمعیت و اقلیم بسیار شبیه ایران است نصف کشور ما برق مصرف می‌شود.