به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در دیدار عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بیان کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در رابطه با توسعه شهر و توجه بیش از پیش به این مساله اهتمام ویژه داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به روند اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در سطح استان و روند بازنگری میدان امام خمینی (ره) ارومیه، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳ پروژه بازآفرینی شهری در سطح استان در دست اجراست که به طور میانگین ۱۵ درصد پیشرفت اجرایی دارند.

پیمان آرامون افزود: بیش از ۷۵۰ میلیلرد ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها در محلات هدف بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: احداث ۵ مدرسه ۱۲ کلاسه، ۲ مرکز جامع سلامت، یک سالن ورزشی، یک کتابخانه و ۴ دیوار حائل از جمله طرح‌های در دست اجرای شرکت بازآفرینی شهری ایران در آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در بخش نوسازی مسکن نیز نوسازی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۳ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری آغاز و از تعداد واحد‌هایی که عملیات نوسازی آنها آغاز شده ۳ هزار و ۵۶۰ واحد به اتمام رسیده و تحویل بهره‌بردار شده است.

آرامون تاکید کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های بازآفرینی شهری موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی محلات ناکارآمد و بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات به اهالی محلات هدف بازآفرینی شهری در آذربایجان‌غربی می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره) ارومیه، بیان کرد: احیا و نوسازی بافت میانی شهر ارومیه، حفظ هویت و ارزش‌های فرهنگی از مهم‌ترین مزایای اجرای طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره) به شمار می‌رود که این امر با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم تهیه برنامه جامع اقدام مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط در رابطه با بازنگری طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره)، گفت: طرح بازنگری میدان امام خمینی (ره) با محوریت گردشگری و سرمایه‌گذاری در اولویت راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و مقام عالی وزارت و شرکت بازآفرینی شهری است و با جدیت پیگیری می‌شود.