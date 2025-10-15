فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از اجرای ۲۲ پروژه بزرگ در استان فارس خبر داد و گفت: پروژه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی «پارس» با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورو، ظرف ۳۶ ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار عابد چهارشنبه در شورای انرژی استان فارس در شیراز اعلام کرد: از زمان تاسیس قرارگاه خاتم الانبیاء تاکنون، اجرای ۵۴ پروژه در استان فارس آغاز شده که از این تعداد، ۳۳ پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: با احتساب پروژه خط لوله پارس که قرارداد آن امروز امضا شد، مجموع پروژه‌های این قرارگاه در فارس به ۵۵ پروژه رسیده و هم‌اکنون ۲۲ پروژه در دست اجراست.

شتاب در اجرای پروژه خط لوله استراتژیک «پارس»

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به پروژه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی «مهرآران – فسا – شیراز» (خط لوله پارس)، گفت: مقدمات اجرای این پروژه از قبل فراهم شده و کار با قوت و شتاب ادامه خواهد یافت.

سردار عابد تاکید کرد: تلاش ما در قرارگاه بر این است که همه پروژه‌ها، به‌ویژه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از مهرآران در هرمزگان به فارس، نه تنها در موعد مقرر، بلکه زودتر از برنامه‌زمان‌بندی پیش‌بینیشده به پایان برسد.

جزئیات فنی و اقتصادی پروژه خط لوله پارس

بر اساس این گزارش، خط لوله «مهرآران – فسا – شیراز» با ظرفیت انتقال افزون بر ۷۳ هزار بشکه فرآورده نفتی در روز، با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورو اجرا می‌شد و برنامه‌ریزی شده است که ظرف مدت ۳۶ ماه به بهره‌برداری کامل برسد.