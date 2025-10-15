وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان کردستان در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، گفت: کردستان با برخورداری از جذابیت‌های طبیعی و تاریخی، امنیت پایدار و نیروی انسانی توانمند، آماده جهش در مسیر توسعه گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحی‌امیری عصر امروز در حاشیه بازدید از محور گردشگری قشلاق - گریزه سنندج، ضمن قدردانی از تلاش مدیران و مردم استان کردستان در مسیر توسعه متوازن، گفت : تصویر امروز سنندج در مقایسه با سال‌های گذشته، نشانگر عزم جدی برای توسعه و حرکت در مسیر تحول است. وجود استانداری جوان و سخت‌کوش، نمایندگان پرتلاش و فضای هم‌افزای مدیریتی، کردستان را به یکی از استان‌های آماده جهش در عرصه گردشگری تبدیل کرده است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی این استان افزود: کردستان یکی از قطب‌های هم‌تمدنی ایران با پیشینه‌ای کهن و فرهنگی ریشه‌دار است. این استان ظرفیت آن را دارد که به یکی از مراکز اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: سه پیش‌نیاز اساسی برای توسعه گردشگری در کردستان وجود دارد: نخست، جذابیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی که در این استان به‌وفور دیده می‌شود؛ دوم، امنیت پایدار که کردستان را در زمره امن‌ترین استان‌های کشور قرار داده است و سوم، توسعه زیرساخت‌ها که هم‌اکنون در دستور کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

صالحی‌امیری افزود: با بهره‌گیری از این سه مؤلفه، می‌توان ظرفیت بزرگ گردشگری داخلی و خارجی را به سوی کردستان هدایت کرد. به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز استان، این منطقه می‌تواند یکی از کانون‌های اصلی جذب گردشگران منطقه‌ای به‌ویژه از کشور عراق باشد.

وی از رایزنی‌های اخیر خود با مقام‌های عراقی خبر داد و گفت: در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر گردشگری عراق، بر ارتقای سطح همکاری‌ها و افزایش تبادل گردشگر میان دو کشور توافق کردیم. در سفر آینده به بغداد نیز موضوع معرفی کردستان به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری اصلی برای گردشگران عراقی در دستور کار قرار دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به آمارهای جدید گردشگری کشور افزود : رشد جذب گردشگر در فروردین و اردیبهشت ثبت شد. اگرچه در خرداد تا مرداد با کاهش نسبی مواجه بودیم، اما از شهریور روند بازگشت به شرایط طبیعی آغاز شده است. کردستان در این میان می‌تواند به یکی از محورهای اصلی جذب گردشگر در نیمه دوم سال تبدیل شود.

صالحی‌امیری همچنین از برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری در سنندج خبر داد و گفت: با هماهنگی استاندار، نمایندگان و بخش‌خصوصی، بسته‌های جامع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تعریف خواهد شد. در این چارچوب، تسهیلات ویژه‌ای متناسب با نیازهای استان تخصیص می‌یابد و شرکت‌ها و نهادهای بزرگ برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها دعوت خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین «برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان» افزود : با توجه به ظرفیت‌ها و روحیه توسعه‌گرای مدیران استانی، آینده گردشگری کردستان روشن است. دولت و شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به این استان دارند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز تمام توان خود را برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای به‌کار خواهد گرفت.

صالحی‌امیری افزود : با همگرایی دولت، مجلس، مدیران استانی و بخش خصوصی، کردستان در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از محورهای اصلی گردشگری، فرهنگی و اقتصادی کشور قرار گرفته است.

طرح گردشگری قشلاق–گریزه به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم گردشگری غرب کشور، در محدوده شهر سنندج در حال اجرا است؛ این طرح با هدف لایه‌روبی مسیر و تخصیص آب به رودخانه قشلاق، به ایجاد یک دریاچه مصنوعی در طول این مسیر منجر خواهد شد که جلوه‌ای تازه به مرکز استان کردستان می‌بخشد.

اجرای این طرح علاوه بر افزایش جذابیت‌های گردشگری شهر سنندج، زمینه‌ساز ایجاد صدها فرصت شغلی جدید خواهد شد و می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای حضور گردشگران و بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت‌های تفریحی و طبیعی منطقه داشته باشد.

این طرح در ورودی سنندج از سمت همدان و کرمانشاه و در امتداد کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور قرار گرفته است و با ساماندهی سیما و منظر ورودی‌های شهر، جلوه‌ای تازه به بافت شهری سنندج می‌دهد.

پروژه قشلاق–گریزه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ به استان کردستان است و با هدف ساماندهی مسیر ورودی شهر و ایجاد مجموعه‌ای گردشگری در این محدوده طراحی شده است.