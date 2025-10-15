پخش زنده
هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان کشور در همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در نشست هماهنگی این مسابقات گفت: مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور ۶۲۰ برگزیده کانونهای فرهنگی هنری مساجد در همدان برگزار میشود.
حمید ملانوری شمسی افزود: در این مسابقات که از ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در ۹ شهرستان و مرکز استان برگزار خواهد شد ۵۷ کرسی تلاوت به نام شهدا دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه در مسجد نزدیک به محل شهادت با حضور خانواده شهید برگزار میشود.
او تأکید کرد: در شهرستانهای دیگر استان که در این دوران شهدایی نداشتهاند میتوانند به نام شهدای این دوران کرسیهای تلاوت برگزار کنند.
استاندار همدان همچنین با اشاره به جایگاه قرآن در جامعه و استفاده از ظرفیتهای دانش آموزان فعال در زمینههای قرآنی گفت: باید به کانونهای فرهنگی در جذب جوانان به سنگر امن مساجد توجه بیشتری شود تا این نسل از جامعه در برابر توطئههای دشمنان در امان باشند.
حمید ملانوری شمسی با ابراز گله مندی از بسته شدن مساجد پس از برپایی نمازهای جماعت تصریح کرد: علاوه بر برپایی نمازهای جماعت، مساجد باید با فعال کردن برنامههای متنوع قرآنی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی به ویژه در بین نسل جوان گامهای موثری بردارد.