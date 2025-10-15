مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ثبت رکورد بی‌سابقه رضایتمندی ۷۴.۸ درصدی مسافران از خدمات فرودگاهی در ۹۵ درصد فرودگاه‌ها طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد که نشان‌دهنده افزایش ۴.۶ درصدی نسبت به سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها، در نشستی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که با اجرای سامانه جامع مکانیزه و هوشمند سنجش کیفیت خدمات، متوسط رضایتمندی مردم از خدمات فرودگاهی به ۷۴.۸ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴.۶ درصد افزایش داشته و این جهش در چند سال اخیر در فرودگاه‌های کشور بی‌سابقه بوده است.

در این نشست که با هدف ارائه گزارش عملکرد سامانه انجام شد، رئیس مرکز بازرسی نظارت بر خدمات عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، عملکرد این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و پیشنهاد داد این مدل موفق ارزیابی خدمات دولتی در سایر دستگاه‌ها نیز تسری یابد.

همچنین، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی بر تلاش‌های کارکنان فرودگاه‌ها در ارائه خدمات تاکید کرد و اظهار داشت که نتایج سامانه نشان‌دهنده انگیزه بالای همکاران در خدمت‌رسانی به مردم است.