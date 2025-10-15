پخش زنده
امروز: -
پیامکهای قطع برق که حاوی لینک پرداخت قبض هستند، جعلی بوده و کلیک روی آنها منجر به سرقت اطلاعات بانکی کاربران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ موسوی، رئیس پلیس فتا استان زنجان، اعلام کرد: پیامکهای جعلی با موضوع قطع فوری برق برای برخی شهروندان ارسال شده که حاوی لینکهای آلوده پرداخت قبض است. این پیامکها توسط کلاهبرداران طراحی شدهاند تا با کلیک روی لینک، موجودی حساب بانکی کاربران خالی شود.
وی افزود: مجرمان با طراحی بدافزارهایی تحت عناوینی مانند پرداخت قبض، لینکهای آلوده را از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی ارسال میکنند و با فریب کاربران، اطلاعات بانکی یا هویتیشان را به دست میآورند.
سرهنگ موسوی از شهروندان خواست از باز کردن هرگونه پیامک حاوی لینک با موضوع قطع برق یا پرداخت قبض خودداری کرده و به شماره ارسالکننده پیامک توجه کنند.
وی همچنین گفت: شهروندان میتوانند موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir گزارش دهند و با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.