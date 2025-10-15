پخش زنده
امروز: -
سفیر ویتنام در ایران با بیان اینکه پیش از این در خصوص توانمندیهای ایران بهویژه حوزه نانوفناوری و فناوریهای اطلاعاتی بسیار شنیده بودم، گفت: امروز از مشاهده سطح بالای فناوری در ایران بسیار تحتتأثیر قرار گرفتم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، لوئونگ ناک نوین سفیر ویتنام در ایران،امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در بازدید از خانه نوآوری ایران که با حضور حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام شد با اشاره به پتانسیلهای بالای علمی و فناورانه ایران، افزود: هدف من از حضور در این مرکز، آشنایی نزدیک با آخرین فناوریهای ایران و بررسی زمینههای همکاری مشترک است. دریافتهای خود را از این بازدید به دولت متبوع خود منتقل خواهم کرد تا بتوانیم مسیر همکاریهای دو کشور را هموارتر کنیم.
سفیر ویتنام همچنین خواستار تأسیس دفتر نمایندگی فناوری ایران در هانوی شد و افزود: این اقدام میتواند تبادلات علمی و فناوری را تسهیل کرده و به همکاریهای راهبردی میان دو کشور شتاب دهد.
وی با اشاره به توانمندیهای کشورش در حوزههای کشاورزی، شیلات و آبزیپروری اظهار داشت: کشور ما تجربه موفقی در کشت فراسرزمینی در کوبا داشته و حجم تولیدات کشاورزی و صادرات محصولات را چند برابر کرده است. مشابه این مدل را میتوان در همکاریهای مشترک با ایران نیز پیادهسازی کرد، بهویژه در زمینه کشت برنج و میوهجات که اقلیم شمال ایران شباهت زیادی به اقلیم مناطق کشاورزی ویتنام دارد.
تحت تاثیر سطح بالای فناوری در ایران قرار گرفتم
ناک نوین همچنین ضمن تقدیر از پیشرفتهای ایران در حوزههای داروسازی، ساختوساز، مصالح سبک و فناوریهای نو گفت: فناوریهای کاتینگاِج ایران در زمینه دارو، سلامت و مصالح ساختمانی نوآورانه، نشاندهنده بلوغ علمی ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای دولت ویتنام در توسعه اقتصاد دانشبنیان گفت: در حال حاضر، حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام از محل صادرات محصولات فناورانه و دانشبنیان تأمین میشود و هدف ما این است که این رقم را در چند سال آینده به دو برابر افزایش دهیم. در این مسیر، همکاری با کشورهای فناور از جمله ایران در اولویت ماست.