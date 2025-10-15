پخش زنده
معاون پژوهش و فناوری بنیاد ملی علم ایران در دانشگاه شهرکردگسترش تعامل میان دانشگاهیان استان و بنیاد ملی علم ایران را مهم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علی جعفریان در دانشگاه شهرکرد گفت: این تعامل را به منظور شناسایی و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای حمایتی ملی در توسعه پژوهشهای نوآورانه، ارتقای کیفیت تولید علم و تقویت زیستبوم علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری مهم عنوان کرد.
وی افزود: حمایتهای بنیاد ملی علم ایران از دانشگاهها و موسسات از جمله رویداد ترویجی شب علم، ماموریت گرایی دانشگاهها، هدایت برنامههای جامع پژوهشی توسط مراکز هدایت و راهبری (مهر) است.