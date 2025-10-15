رئیس ستاد مرکزی اجرایی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی با اشاره به برگزاری این انتخابات در روز جمعه ۲۵ مهر، از آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی پرشور، شفاف و الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسجاد رضوی این دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی را فرصتی برای بازسازی اعتماد و انسجام در جامعه پزشکی عنوان کرد و با تاکید بر تلاش برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم، افزود: ساعت برگزاری انتخابات از ۷ صبح تا ۱۷ عصر تعیین شده است و در مجموع انتخابات به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت که در صورت نیاز و با تصمیم هیات نظارت، امکان تمدید زمان رأی‌گیری در سراسر کشور وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: با توجه به شرایط کاری جامعه پزشکی به‌ویژه افرادی که در شیفت‌های صبح یا شب فعالیت دارند، این زمان‌بندی به‌گونه‌ای طراحی شده تا جامعه هدف بتوانند پیش از آغاز فعالیت در انتخابات شرکت کنند.

رضوی با اشاره به نحوه رأی‌دهی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام پزشکی، دارندگان پروانه فعالیت در هر شهر، فقط مجاز به شرکت در انتخابات همان حوزه هستند. اطلاعات مربوط به محل اشتغال و صلاحیت رأی‌دهندگان به‌طور کامل در اختیار واحد اجرایی انتخابات قرار گرفته است تا از رأی‌دهی تکراری یا خارج از حوزه جلوگیری شود.

بیش از ۳۷۴ هزار نفر مجاز به شرکت در انتخابات

وی درباره فرآیند احراز هویت رأی‌دهندگان، گفت: از مجموع ۳۷۸ هزار و ۲۳۲ نفر واجد شرایط رأی‌دهی، برای چهار هزار و ۷۲ نفر به دلایلی از جمله نقص پرونده، فوت یا ثبت‌نشدن کد ملی، امکان احراز هویت فراهم نشد؛ بنابراین، تعداد نهایی افراد مجاز به شرکت در انتخابات ۳۷۴ هزار و ۱۶۰ نفر است.

معاون وزیر بهداشت افزود: به‌منظور تسهیل مشارکت، مهلت ثبت‌نام نامزد‌ها به‌دلیل شرایط خاص کشور و مسائل اخیر تمدید شد همچنین با تمهیدات انجام‌شده، رأی‌گیری به‌صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود تا فرایند رأی‌دهی و شمارش آراء در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

رضوی، درباره محل‌های رأی‌گیری در تهران، اظهار کرد: در پایتخت، سه نقطه رأی‌گیری (دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در میدان توحید، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در خیابان ولیعصر (عج)، بیمارستان بوعلی واقع در خیابان تهران نو) در نظر گرفته شده است. برای جلوگیری از هرگونه شائبه و تعارض منافع، رأی‌گیری در بیمارستان‌ها انجام نمی‌شود و محل‌های رأی‌گیری در دانشگاه‌ها و مراکز غیر درمانی مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به تمهیدات مربوط به سلامت و شفافیت انتخابات، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت مسئولیت مستقیم برگزاری انتخابات را برعهده ندارد و کل فرآیند اجرایی توسط وزارت کشور و با همکاری شرکت‌های معتبر برگزارکننده انتخابات ملی انجام می‌شود. تجهیزات لازم از جمله پایانه‌های رأی‌گیری (POS) تامین و آموزش‌های لازم به مجریان ارائه شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار امیدواری کرد پزشکان روز جمعه ۲۵ مهر شاهد مشارکت گسترده، رقابت سالم و انتخاباتی شفاف در سراسر کشور باشند.