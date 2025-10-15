دادستان کل کشور در تماس تلفنی با دادستان شهرستان دشت‌آزادگان به بررسی دقیق و اتقان در رسیدگی، صیانت از حقوق عامه، تکریم مردم و نظارت بر اجرای احکام و ضابطین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در سلسله تماس‌های خود با دادستان‌های کشور به سراغ دادستان شهرستان دشت‌آزادگان رفت تا از وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مسائل و مشکلات عمومی این منطقه کسب اطلاع کند.

دادستان کل کشور در این تماس، ضمن تشکر و قدردانی از تلاش تمامی همکاران قضایی و اداری بر اقدام به‌موقع، اهتمام به بررسی دقیق و اتقان در رسیدگی، صیانت از حقوق عامه، تکریم مردم و نظارت بر اجرای احکام و ضابطین تأکید کرد.

دادستان دشت‌آزادگان نیز ضمن تشکر از تماس دادستان محترم کل کشور گزارشی از اقدامات دادسرا پیرامون رعایت الگوی کشت به لحاظ کمبود منابع آبی ارائه داد و با توجه به آب‌بر بودن کشت شلتوک از باب حقوق عامه ورود موثری جهت رعایت الگوی کشت صورت گرفت.

سپس صادقیان گزارشی از وضعیت آلودگی هوای شهرستان‌های دشت آزادگان، هویزه و اهواز ارائه و اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در بخش عراقی تالاب هورالعظیم (هورالحویزه)، در شرق دریاچه‌ام‌النعاج و در مجاورت مرز ایران، دود غلیظی در چندین شب متوالی سبب کاهش کیفیت هوا و بروز مشکلات تنفسی در مناطق شده است.

وی افزود: کاهش حقابه تالاب، خشکسالی اخیر و احداث سد‌های بالادستی در ایران و ترکیه از عوامل تشدید این وضعیت است.

دادستان دشت آزادگان تأکید کرد: استمرار آتش‌سوزی‌ها و انتقال دود ناشی از آن موجب نارضایتی عمومی و افزایش مراجعات مردم به مراکز درمانی شده و ضروری است اداره‌کل محیط زیست و مدیریت بحران استان خوزستان با فوریت تمهیدات لازم را برای مهار این وضعیت اتخاذ کنند.

سپس صادقیان به پیگیری موضوع تجهیز گمرک چذابه به دستگاه آشکارساز (ایکس‌ری) اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور دادستان مرکز استان، مقرر شده است گمرکات خوزستان نسبت به نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها اقدام نمایند تا فرآیند بازرسی کامیون‌های ورودی با دقت و امنیت بیشتری انجام شود.

سپس دادستان کل کشور اظهار داشت: با توجه به کمبود منابع آبی و خطرات محیط‌زیستی ناشی از آتش‌سوزی‌ها در منطقه، لازم است دادستان شهرستان و دادستان مرکز استان از باب حقوق عامه موضوعات را پیگیری و مرتفع نمایند و چنانچه نیازمند پیگیری در سطح ملی و بین‌المللی باشد مراتب را به دادستانی کل کشور منعکس کند.