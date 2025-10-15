پخش زنده
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: تعمیرات اساسی واحد اول نیروگاه این سد در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر محمودی گفت: از روز شنبه نوزدهم مهر ماه جاری، عملیات اورهال سالیانه واحد اول این نیروگاه در قالب یک پروسه زمانی ۲۰ روزه آغاز شد.
وی ادامه داد: در اجرای این اورهال که در راستای تعمیر و نگهداری واحدهای نیروگاهی انجام میشود، سرویس و بازرسی فنی دیسک شیرپروانهای، پرههای رانر و درافت تیوپ، نیز در دستور کار قرار دارند.
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه بیان کرد: هدف از این اقدام افزایش پایداری و پیشگیری از بروز نقصهای احتمالی است و در طول این دوره، سرویس، تعمیر و تعویض قطعات کلیدی نیز به صورت دقیق و تخصصی انجام خواهد شد.
محمودی گفت: بررسی پیت توربین، پمپهای هدکاور، سرویس اویل کولر ترانس اصلی و سرویس کولینگ و رادیاتورها از دیگر اقدامات اورهال سالیانه واحد اول است و این اقدامات در راستای حفظ پایداری تولید انرژی و شبکه برق کشور و مهیا شدن شرایط آمادگی تولید برای واحدهای نیروگاهی صورت میگیرد.