به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه بحث امروز اردکان آلایندگی است، ادامه داد: هوای اردکان از شهر‌های تهران، اصفهان، کرمان و بسیاری از شهر‌های آلوده دیگر نیز آلوده‌تر است و با وجود اقدامات فراوان در یک سال اخیر، به دلیل اینکه آلودگی به شهر‌های دیگر از جمله اردکان به مهریز گره خورده از این رو نیازمند اقدامات ویژه است.

وی خطاب به وزیر کشور بیان کرد: از شما تقاضا می‌شود تا تمام قد از استاندار حمایت کنید و استاندار یزد نیز تمام مدیران را برای انجام کار اجرایی بسیج کند؛ در حال حاضر نیازمند حرف و همایش نیستیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس با تأکید بر ایجاد پلیس مقابله با آلودگی در شهر یزد افزود: در شرایط فعلی ضرورت دارد دستگاه قضایی، پلیس، سازمان محیط زیست و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با تمام توان در راستای برخورد با عوامل ایجاد کننده آلودگی که سلامت مردم را نشانه گرفته است، بایستند.