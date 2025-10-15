به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیر مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان گفت: این طرح ابتدا با اعتبار هزار میلیارد تومان به مدت یک سال در مرکز استان اجرا می‌شود و پس از آن در دیگر نقاط استان در بازه زمانی پنج ساله اجرا خواهد شد.

فرزاد رامین افزود: این طرح در هزار و ۲۴۶ ترمینال نصب و ۱۶۵هزار و ۵۷۰ خانوار از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان گفت: اجرای طرح ملی توسعه فیبر نوری علاوه بر افزایش سرعت اینترنت منازل و کسب و کارها، گامی بلند در جهت زندگی هوشمند، ارتباط پایدار و امنیت دیجیتال است.

همچنین مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از اجرای ساماندهی سکونتگاه‌های اطراف کهف‌الشهدای زاهدان خبر داد.

امین عدیلی گفت: در مرحله نخست این طرح، خانوار‌هایی که به‌عنوان مشمولان جابجایی شناسایی شدند، پس از تکمیل مراحل قانونی، روند انتقال آنان به محل جدید آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع هماهنگی‌های بین دستگاهی، تأمین زیرساخت‌های اولیه در زمین ده‌هکتاری و اطلاع‌رسانی شفاف به خانوار‌های مشمول طرح تأکید کرد.

وی گفت: آخرین وضعیت طرح‌های ساماندهی در حاشیه شهر‌های زاهدان، زابل، زهک، سراوان و چابهار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی فضا‌های ناکارآمد شهری، از تدوین برنامه‌های مشترک و تعریف پروژه‌های جدید در مناطق حاشیه‌نشین استان خبر داد.