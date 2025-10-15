نخستین سالن ورزشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه با حضور وزیر آموزش و پرورش در اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛افتتاح سالن ورزشی مادر ویژۀ دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه با حضور وزیر آموزش و پرورش، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس و رئیس هیئت مدیرۀ مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان در مجموعه ورزشی مادر ناحیۀ پنج شهر اصفهان برگزار شد.

برای این مجموعه ورزشی با وسعت ۲۵۰۰ مترمربع، ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر اموزش و پرورش در حاشیه افتتاح این سالن ورزشی گفت: توسعه فضا‌های ورزشی و فرهنگی یکی از ارکان تحقق عدالت آموزشی است، اما همه آن نیست.

علیرضا کاظمی افزود: در بخش‌های آموزشی، کتاب درسی، سطح دانش معلمان و مدیران و البته کیفی شدن آموزشی‌های پرورشی هم برنامه‌های متعدد داریم.