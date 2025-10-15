پخش زنده
توانخواهان اصفهانی که با همه سختیها و مشکلات تمام تلاش و کوشش آنها به اهتزار درآوردن پرچم ایران عزیز بوده و هست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛۲۴ مهر روز ملی پارالمپیک نامگذاری شده تا اهمیت تلاش و همت این قهرمانان بیشتر نمایان باشد، روزی که یادآور افتخار آفرینیهای ورزشکاران با غیرت جانباز، توان یاب، نابینا و کم بینای ایران عزیز در رقابتها بین المللی و جهانی علی الخصوص پارالمپیک است.
قهرمانان پر افتخار و باانگیزهای که از کم و کاستیهایی که داشته و دارند، گذشتهاند، و حالا با اراده و پشتکار فولادی که داشته و دارند به موفقیتی بزرگ در دنیا دست یافتهاند.
البته در این بین نباید فراموش کرد که این قشر از جامعه نیازمند حمایت و توجه بیشتری و دوچندانی از سوی متولیان ورزش است تا روز به روز ادامه دهنده این موفقیتها و درخششها باشند.
در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار توانیاب در رشتههای مختلف به صورت حرفهای در کشورمان فعالیت میکنند که نزدیک به ۳ هزار نفر آنها در استان اصفهان حضور دارند.
در پارالمپیک پاریس ورزشکاران استان اصفهان صاحب ۵ نشان رنگارنگ شدند که سهم ۲۰ درصدی از جمع کل نشانهای کسب شده کاروان ورزش کشورمان در این رقابتها بود.