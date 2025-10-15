پخش زنده
در مراسمی در بوکان یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و دانشمندان هستهای گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و دانشمندان هستهای در مدرسه مولوی بوکان گرامی داشته شد.
این مراسم بهانهای شد تا دانش آموزان در قالب زنگ انشا، از دستیابی دانشمندان کشورمان به فناوری صلح آمیز هستهای قدردانی و آن را پشتوانهای ارزشمند برای پیشرفت جمهوری اسلامی بیان کنند.
دانش آموزان همچنین تأکید کردند که شهادت دانشمندان هستهای در راه آرمانهای بلند و الهی، به کشور، انقلاب اسلامی و جامعه علمی آبرو بخشید و مسیر حرکت را برای پیشرفت علم و فناوری هستهای هموار کرد.