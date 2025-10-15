بازسازی ۱۷۸ دستگاه ناوگان فرسوده اتوبوسرانی مشهد
قرارداد بازسازی ۱۷۸ دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با همکاری بخش خصوصی امضا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه مدیریت شهری مشهد با هدفگذاری گسترش و توسعه حملونقل عمومی پاک، اقدامات متعددی را برنامهریزی کرده است، گفت: کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای شهر مشهد، یکی از اصلیترین سیاستهای خود را بر دو پایه خرید و تزریق اتوبوسهای نو با استانداردهای آلایندگی روز دنیا و بازسازی اتوبوسهای فرسوده موجود برای نوسازی و ارتقای ناوگان اتوبوسرانی سیاستگذاری کرده است.
مجید نژادحسین با بیان اینکه میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی مشهد هم اینک بیش از ۱۰ سال است، اظهار کرد: تلاش میشود این عدد به استاندارد ۵ سال کاهش یابد.
او افزود: تاکنون ۱۵ دستگاه از این ناوگان بازسازی و به چرخه خدمترسانی به زائران و مجاوران رضوی افزوده شده است و با هماهنگیهای صورتگرفته، بهزودی شاهد حضور باقیمانده ناوگان بازسازیشده در خطوط اتوبوسرانی شهر خواهیم بود.
نژادحسین تصریح کرد: از سوی دیگر، قرارداد خرید ۴۸۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز در سال گذشته امضا و روند ورود این ناوگان به مشهد مقدس از همان سال آغاز شده است.
وی گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، تا پایان امسال بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به چرخه خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی مشهد افزوده خواهد شد.