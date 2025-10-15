پخش زنده
امروز: -
وسعت کانونهای فرسایش بادی درشمال استان سیستان و بلوچستان گسترده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت گرد غبار کشور گفت: در حال طراحی مدلی مشترک هستیم تا بتواند بیشترین مراکز جمعیتی را تحت تأثیر قراردهد و به ارتقای سلامت جوامع محلی کمک کند
بهزادرایگانی افزود: وسعت کانونهای فرسایش بادی درشمال استان سیستان و بلوچستان گسترده است و بودجهای که در بخشهای مختلف تخصیص مییابد، پاسخگوی حجم بالای مشکلات نیست.
رایگانی در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاهها و مردم گفت: اگر بتوانیم دانش فنی را در کنار ظرفیتهای بومی و مردمی قرار دهیم، میتوان امیدوار بود که نتایج ملموستری در کنترل فرسایش بادی و حفظ محیط زیست منطقه حاصل شود.