به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت گرد غبار کشور گفت: در حال طراحی مدلی مشترک هستیم تا بتواند بیشترین مراکز جمعیتی را تحت تأثیر قراردهد و به ارتقای سلامت جوامع محلی کمک کند

بهزادرایگانی افزود: وسعت کانون‌های فرسایش بادی درشمال استان سیستان و بلوچستان گسترده است و بودجه‌ای که در بخش‌های مختلف تخصیص می‌یابد، پاسخگوی حجم بالای مشکلات نیست.

رایگانی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها و مردم گفت: اگر بتوانیم دانش فنی را در کنار ظرفیت‌های بومی و مردمی قرار دهیم، می‌توان امیدوار بود که نتایج ملموس‌تری در کنترل فرسایش بادی و حفظ محیط زیست منطقه حاصل شود.