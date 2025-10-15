پخش زنده
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از آغاز ثبت نام جشنواره ملی شیخ بهایی خبر دادواز شرکتهای فناور، صاحبان ایده وفعالان زیست بوم نوآوری استان دعوت کرد تادر این رویداد بزرگ شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسن حیدری درنشست خبری پیرامون این جشنواره گفت:بیستمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به همت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان وبا حمایت وزارت علوم وهلدینگهای بزرگ کشور برگزار میشود که امسال باتغییراتی همراه بوده است.
وی با تاکید براهمیت اطلاع رسانی وتشویق افراد مستعد این جشنواره را سکوی پرتابی برای نوآوران و فناوران دانست و افزود:دراین رویداد، سرمایه گذاران، صاحبان کسب و کار، شرکتهای دانش بنیان و اساتید برجسته حضور دارند وفرصتی بی نظیر برای شبکه سازی ومعرفی توانمندیها فراهم شده است.
او افزود:جشنواره دردوبخش اصلی ایده پردازان وشرکتهای نوپا طراحی شده وبه برگزیدگان هربخش جوایز قابل توجهی نیز اهدا میشود.
وی گفت:مهلت ثبت نام در این جشنواره تا۱۵ آبان اعلام شده وعلاقمندان میتوانند ازطریق سایت رسمی جشنواره به آدرس www.shtf.ir اقدام کنند.
حیدری ازهمه فعالان حوزه فناوری خواست تابامعرفی افراد توانمند واطلاع رسانی گسترده زمینه حضور پررنگ استان آذربایجان غربی رادراین جشنواره ملی فراهم کنند.