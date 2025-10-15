اجرای منظم ورزش صبحگاهی در مدارس، روحیه نشاط، همکاری و انگیزه تحصیلی را در میان دانش‌آموزان تقویت می‌کند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ با هدف ایجاد شادابی، نشاط و آمادگی جسمی و ذهنی در بین دانش‌آموزان، برنامه ورزش صبحگاهی در مدرسه توحید شهر ایلام برگزار شد.

مدیران و مربیان معتقدند ورزش صبحگاهی نه‌تنها به بهبود سلامت جسمی دانش‌آموزان کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش تمرکز، روحیه همکاری، و انگیزه برای یادگیری در طول روز می‌شود.

این برنامه با پخش موسیقی شاد، انجام حرکات گروهی و تشویق به مشارکت جمعی، فضای صمیمی و پرانرژی در حیاط مدارس شکل می‌گیرد و دانش‌آموزان با نشاط بیشتری در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.