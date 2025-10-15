\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648\u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u062a\u0631\u0628\u062a \u062c\u0627\u0645 \u06af\u0641\u062a:\u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u06f6 \u06a9\u0644\u0627\u0633\u0647 \u0622\u0644 \u0628\u0627\u0628\u0627 (\u06f2) \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u00a0 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0648\u0642 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\u0627\u0633\u062f\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f : \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0647 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0648 \u0632\u06cc\u0631\u0628\u0646\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f5 \u0645\u062a\u0631\u0645\u0631\u0628\u0639 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u062e\u06cc\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0633\u0627\u0632 \u060c\u0647\u0648\u0634\u0646\u06af \u0628\u0627\u0628\u0648 \u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648\u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0