پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از اجرای آزمایشی برنامۀ جدید درسی از پایۀ اول ابتدایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور به میزبانی اصفهان به طرحواره تحول در برنامۀ درسی و اجرای آزمايشی برنامه درسی مدرسهاي از پايه اول ابتدایی اشاره کرد گفت: امسال اجرای آزمایشی برنامۀ جدید درسی از پایۀ اول ابتدایی آغاز شده است و این تغییر تنها به کتاب درسی محدود نمیشود.
علی لطیفی افزود: این تغییر شامل تحول در کل برنامۀ درسی مدرسه است و اجرای تدریجی این طرح در چند استان کشور آغاز شده و پس از ارزیابی، در هماهنگی با معاونتهای ابتدایی، تربیتبدنی و پرورشی به استانها اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به کتابهای رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش گفت: تغییرات محتوایی در پایۀ دهم با ضرورت همخوانی کتابها با تحولات بازار کار و فناوری انجام شده است.
وی از اجرای برنامۀ ملی جدیدی با عنوان «از ایرانمان دفاع میکنیم» خبر داد و گفت: در تکمیل فعالیتهای هفتۀ دفاع مقدس و بر اساس دستور وزیر آموزش و پرورش، سه بستۀ آموزشی برای دورههای دوم ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه طراحی شده و این بستهها با هدف تبیین مفاهیم دفاع، مقاومت، ایثار و هویت ملی در قالب فعالیتهای مدرسهای اجرا خواهند شد.