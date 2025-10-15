پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی ازبیکار شدن کارگران عوارضی آزادراه زنجان ـ تبریز در پی الکترونیکیشدن اخذ عوارض خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تعدادی از کارکنان آزادراه زنجان – تبریز که شامل ایستگاههای زنجان، سرچم، بستانآباد، تبریز و میانه میباشد، به خاطر الکترونیکی شدن عوارضی و تعدیل نیرو توسط شرکت آزادراهها، بیکار و بلاتکلیف ماندهاند.
متن شهروند خبرنگار ما:
سلام
خسته نباشید
لطفا موضوع اجرا نشدن دستور اخذ شده از وزیر راه و شهرسازی در رابطه با پرسنل اخذ عوارض ازاراه زنجان _ تبریز برای اشتغال مجدد در اداره راه استانهای مربوطه زنجان و تبریز را پیگیری کنید.
باتشکر از زحمات شبانه روزی شما