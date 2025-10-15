به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مانور منطقه‌ای مقابله با سونامی با حضور گسترده نیرو‌های امدادی و اجرایی در بندر چابهار برگزار شد. این مانور همزمان با سایر کشور‌های حاشیه اقیانوس هند و با مشارکت ۲۴ کشور، به منظور ارتقاء سطح آمادگی در برابر خطرات ناشی از سونامی انجام شد.

در این تمرین منطقه‌ای، سناریوی وقوع زلزله‌ای شدید در بستر اقیانوس هند و احتمال وقوع امواج بلند سونامی در سواحل جنوبی ایران شبیه‌سازی شد. دستگاه‌های امدادرسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، ارتش و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، در این مانور حضور فعال داشتند.

برگزاری این مانور بخشی از برنامه جامع منطقه‌ای سازمان بین‌الدولی هشدار سونامی در اقیانوس هند (IOTWMS) بود و با هدف آزمایش کارایی سامانه‌های هشدار سریع، بررسی هماهنگی بین‌سازمانی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به خطرات ناشی از سونامی انجام گرفت.

مسئولان برگزارکننده اعلام کردند که نتایج این مانور می‌تواند به بهبود پاسخ اضطراری، آموزش‌های همگانی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در نوار ساحلی جنوب کشور کمک کند.