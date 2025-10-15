پخش زنده
مانور منطقهای سونامی در چابهار همزمان با ۲۴ کشور حاشیه اقیانوس هند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مانور منطقهای مقابله با سونامی با حضور گسترده نیروهای امدادی و اجرایی در بندر چابهار برگزار شد. این مانور همزمان با سایر کشورهای حاشیه اقیانوس هند و با مشارکت ۲۴ کشور، به منظور ارتقاء سطح آمادگی در برابر خطرات ناشی از سونامی انجام شد.
در این تمرین منطقهای، سناریوی وقوع زلزلهای شدید در بستر اقیانوس هند و احتمال وقوع امواج بلند سونامی در سواحل جنوبی ایران شبیهسازی شد. دستگاههای امدادرسان از جمله جمعیت هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی، نیروی انتظامی، ارتش و سایر نهادهای ذیربط، در این مانور حضور فعال داشتند.
برگزاری این مانور بخشی از برنامه جامع منطقهای سازمان بینالدولی هشدار سونامی در اقیانوس هند (IOTWMS) بود و با هدف آزمایش کارایی سامانههای هشدار سریع، بررسی هماهنگی بینسازمانی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به خطرات ناشی از سونامی انجام گرفت.
مسئولان برگزارکننده اعلام کردند که نتایج این مانور میتواند به بهبود پاسخ اضطراری، آموزشهای همگانی و شناسایی نقاط آسیبپذیر در نوار ساحلی جنوب کشور کمک کند.