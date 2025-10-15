پخش زنده
معلولیت، محدودیت نیست، اراده و پشتکار بزرگترین سرمایه انسان است و هرجا که باور باشد، محدودیت معنا ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سلیمان اویسی، چهرهای آشنا درحوزه مشاوره و روانشناسی در بوکان است، او با وجود نابینایی، مسیر روشن خدمت و امید را دنبال کرده است.
کاک سلیمان ۴۴ ساله پدر سه فرزند است، ۱۲ سالش بود که بر اثر حادثهای، دو چشمش را از دست داد. ۱۰ سال سخت را پشت سر گذاشت تا اینکه مجدداً امیدش را به زندگی پیدا کرد.
او میگوید: با حمایت خانواده و باوری که به من داشتند، توانستم مشکلات را سپری کنم و در سال ۱۳۸۳ شروع به تحصیل کردم و مقطع کارشناسی را در سه سال به اتمام رساندم. سپس کارشناسی ارشد را در دانشگاه سنندج گذراندم و از ۱۴۰۰ هم در آموزش و پرورش مشغول خدمت شدم.
روشندلی که با پشتکار و تلاش مستمر، توانسته جایگاه برجستهای درعرصه مشاوره و خدمات روانشناختی در آموزش و پرورش به دست آورد.
سلیمان اویسی، این نخبه روشندل میگوید: خانواده اگر بتواند به این باور برسد که فرزندشان با توجه به محدودیت ها، استعدادهایی هم دارد، باید از او پشتیبانی و حمایت کنند تا استعدادهایش شکوفا شود.
وی افزود: همزمان در کلینیک مشاوره و روانشناسی به مراجعان، خدمات تخصصی ارائه میدهد.
کیانوش پیشه گر، مدیر مرکز مشاوره و روانشناسی هم میگوید: محدودیت باعث نشده آقای اویسی از ظرفیتهای خود استفاده نکند و در این زمینه بسیار راهگشای کار مدارس، دانش آموزان و اولیا بوده و خدمات فراوانی انجام داده است.
ناصر صدقی، استاد دانشگاه هم گفت: آقای اویسی نماد مقاومت، ایثار، تلاش و ذکاوت، دارای هوش سرشار و دلسوز و پرانرژی است. مسئولان قدر این افراد را بدانند که با وجود محدودیتها توانستهاند مدارج بالای علمی را طی کنند.
حضور فعال در تیم گلبال، بخش دیگری از زندگی این روشندل پرانرژی است.